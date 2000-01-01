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Ярон Лондон трогал женщину за бюст, и дорого заплатит за это 26.06 15:00   MIGnews.com

Ярон Лондон трогал женщину за бюст, и дорого заплатит за это

Легендарный ведущий ежедневного израильского вечернего телешоу Ярон Лондон оказался в центре грандиозного скандала, который, скорее всего, дорого ему обойдется.

Лондон в эфире программы Геула и Лондон рассказал о том, что потрогал незнакомую ему женщину в лифте после того, как та положила ему руку на брюшко.

Корпорация КАН, в эфире которой вещает Лондон, дала понять, что подобные заявления неприемлемы, и потребовала от ведущего разъяснений – уже в сегодняшнем эфире.

Лондон стал объектом мощной атаки со стороны политиков.

Министр культуры Мири Регев (Ликуд) заявила: "Ярон Лондон, Довольно! Пора уходить. Ты что не видишь разницы между женщиной, гладящей твое брюшко  и женскими грудями? Насколько еще можно быть оторванным от реальности? КАН обязана немедленно отстранить тебя от работы, чтобы ты прекратил загрязнять эфир на деньги налогоплательщиков”.

Депутат Эти Хава Аттия (Ликуд) заявила: “Я думаю, что Ярону хорошо было бы уйти и дома подумать о своих действиях и о своих словах. Он как будто не понимает смысла фразы “Мое тело принадлежит только мне”.

Депутат Омер Янкилевич (Кахоль Лаван) заявил: "Помимо всей серьезности самого инцидента, поражает то, что заслуженный и известный журналист позволяет себе рассказывать о нем в такой расслабленной манере. Он почему-то забыл основную еврейскую ценность, заменив ее похотью".

Сам Лондон отказывается извиняться и поясняет: “Это – приятная история. Я не собираюсь изворачиваться. А меня за живот хватать – это хорошо? Я уже рассказывал эту историю, это не в первый раз, что я ее вспоминаю”.


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