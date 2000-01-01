26.06 10:07 MIGnews.com

Патрушев не считает Иран угрозой для Израиля

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По мнению секретаря российского Совбеза, ЦАХАЛу вовсе не обязательно бомбить иранских военных в Сирии с помощью боевой авиации.Иран – верный союзник Российской Федерации и якобы не имеет никакого отношения к терроризму.Такое мнение во вторник, 25 июня, выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам исторической трехсторонней встречи в Иерусалиме с советниками министров обороны США и Израиля Джоном Болтоном и Мейром Бен-Шаббатом, соответственно.По его словам, не стоит говорить об Иране как о главной угрозе для всего Ближнего Востока."Любые попытки представить Тегеран в качестве главной угрозы глобальной безопасности, положить его в ту же корзину, что ИГИЛ или другая террористическая организация – неприемлемы", – заявил Патрушев.Российский чиновник уверен, что Иран вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, якобы помогая стабилизировать там ситуацию."Мы призываем партнеров проявлять сдержанность. Нужно приложить все усилия для ослабления напряженности в отношениях между Израилем и Ираном. Шаги к этой цели должны быть предприняты с обеих сторон. Сирия не должна стать ареной для геополитической конфронтации», – уверен секретарь Совбеза РФ.Чиновник отметил, что авиаудары ВВС Израиля по иранским военным в Сирии – нежелательны.«Нам нужно наладить более эффективное сотрудничество между Министерствами обороны России и Израиля. Многие налеты могли быть предотвращены. Это способ решать проблемы Израиля, но мы должны их решать невоенными средствами», – подчеркнул политик.Кроме того, Патрушев отверг обвинения в адрес Ирана в недавних атаках на американские нефтяные танкеры в Персидском заливе, и призвал провести всестороннее расследование инцидента. Он также выразил уверенность, что иранские военные имели право сбить американский БПЛА, ведь тот якобы находился в воздушном пространстве Ирана.Отметим, Патрушев, Нетаньягу, Болтон и Бен-Шаббат тепло встретились перед трехсторонними переговорами, однако уже на брифинге по их итогам слова Патрушева засвидетельствовали огромную разницу в позициях российских властей и их американских и израильских коллег.