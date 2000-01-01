26.05 09:35 MIGnews.com

Нетаниягу об "анонимных угрозах" полиции

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Представители премьер-министра Биньямина Нетаниягу прокомментировали публикацию 12-м каналом материала о том, что в полиции Израиля - в ярости от заявлений премьера накануне открытия судебного процесса по его “коррупционным делам”.От имени премьера распространено следующее заявление: “Анонимные угрозы полицейских следователей возбудить еще одно пустое и скандальное расследование против премьер-министра прозвучали в ответ на разоблачения о том, что свидетелей против него шантажировали. Речь идет о попытке заткнуть рот - и не кому-нибудь, но премьер-министру Израиля. Подобные угрозы - пример того, что нужно исправить с тем, чтобы гарантировать демократию в Израиле”.Напомним, что в своем выступлении до начала суда Нетаниягу заявил: “То, что на кону сегодня - это попытка аннулировать волю народа, свергнуть меня и правый лагерь. Больше десяти лет они были не в состоянии сделать это на избирательных участках. Полиция и прокуратура объединили силы с левыми журналистами с тем, чтобы пошить мне безумные дела ради того, чтобы отстранить национальный лагерь от власти. Я не готов к эвакуации поселений - и за это меня следует свергнуть любыми способами”.