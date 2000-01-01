Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу намерен аннексировать Западный берег 1 июля | Фото:26.05 07:49   MIGnews.com

Нетаниягу намерен аннексировать Западный берег 1 июля

Целевой датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии является 1 июля.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

"Мы будем работать мудро и в сотрудничестве, но целевую дату менять не станем", - заявил премьер-министр.

Кроме того, Нетаниягу подчеркнул, что перед лицом вызовов всем политическим партиям необходимо объединять усилия.

"Многие не верили, что "Ликуд" будет участвовать в правительстве единства, но я подумал, что перед лицом вызовов нам необходимо объединять усилия. Сейчас мы самая большая фракция в широком правительстве", - резюмировал премьер-министр на встрече с членами своей фракции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:28
Журналист призывает всадить нож в зад Яиру Нетаниягу
07:05
Клиентка "Новой почты" надела на лицо трусы вместо маски
07:02
Полиция: При следующих расследования Биби не получит скидок
06:40
Румыния: население проверят на антитела к коронавирусу
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:21
Во Франции выбрали первого открытого мэра-трансгендера
04:45
Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем
02:34
Австралию накрыл сильнейший шторм
01:16
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ
00:44
Пятая часть "Джона Уика" станет заключительной
22:10
Израиль: хакеры пытались саботировать усилия против COVID-19
21:48
Израиль: стало известно, что будет с пособиями
21:27
COVID-19: ВОЗ остановила испытания любимого препарата Трампа
21:06
Войны Ханаана: уникальная находка 6-летнего израильтянина  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  