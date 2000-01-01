26.05 07:49 MIGnews.com

Нетаниягу намерен аннексировать Западный берег 1 июля

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Целевой датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии является 1 июля.Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу."Мы будем работать мудро и в сотрудничестве, но целевую дату менять не станем", - заявил премьер-министр.Кроме того, Нетаниягу подчеркнул, что перед лицом вызовов всем политическим партиям необходимо объединять усилия."Многие не верили, что "Ликуд" будет участвовать в правительстве единства, но я подумал, что перед лицом вызовов нам необходимо объединять усилия. Сейчас мы самая большая фракция в широком правительстве", - резюмировал премьер-министр на встрече с членами своей фракции.