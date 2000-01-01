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Журналист призывает всадить нож в зад Яиру Нетаниягу 26.05 07:28   MIGnews.com

Журналист призывает всадить нож в зад Яиру Нетаниягу

Сын главы правительства Биньямина Нетаниягу, Яир Нетаниягу, жалуется на то, что полиция не предпринимает никаких действий в отношении корреспондента радио 102FM по криминальным делам Боки Наве, призывающего к насилию против него в сети.

Боки Наве, против которого Нетаниягу раньше уже подавал жалобы в полицию “за подстрекательство к насилию” опубликовал пост, в котором пишет: ”Если кто-то решит воспитать  придурковатого сына главы правительства, и всадить ему нож в задницу, ему не помогут и десять охранников ШАБАКа”.

Боки Наве не успокоился, и опубликовал следующий пост, в котором написал: “настанет день, и у кого нибудь сорвет крышу - и он даст этому придурку в глаз или всадит нож в задницу, чтобы этот ублюдок наконец успокоился”.

Яир Нетаниягу пишет: “Обновление - полиция решила не открывать дела в отношении первого поста Боки Наве, в котором они призывает “зарезать” меня, потому что “нет никакого подстрекательства”. Они дают понять - не тратьте время . Как видно, в качестве корреспондента по полицейским делам он держит за чувствительное место нескольких людей на нужных должностях”.


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