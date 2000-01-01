Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Полиция: При следующих расследования Биби не получит скидок 26.05 07:02   MIGnews.com

Полиция: При следующих расследования Биби не получит скидок

По данным 12-го канала израильского ТВ “высшие офицеры” полиции Израиля “жестко атаковали заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу” в речи, произнесенной им накануне начала процесса по его коррупционным делам.

Полицейские чины назвали обвинения Нетаниягу в отношении прокуратуры и полиции “совершенно безосновательными”, “и рассказывающими больше о нем, нежели чем о следователях и прокурорах”.

“Высокопоставленный полицейский чин” пригрозил: "Если потребуется дальнейшее расследование дела о расходах в резиденции премьер-министра, ему уже никто не сделает никаких поблажек”.

Корреспондент канала Моше Нисбойм передает слова одного из офицеров: “Никогда еще не было премьер-министра, который бы решился на столь откровенную и грубую атаку против правоохранительной системы. Вышедшие за пределы всяких пропорций утверждения Нетаниягу больше говорят о нем, чем о его следователях и прокурорах. Следователи подразделения Лахав 433 проделали прекрасную работу, игнорируя то давление, которое пытались применить против них. Они будут действовать точно также в случае, если будет принято решение о проведении расследования о финансовых вложениях Нетаниягу. Мы его будем уважать - но в отличие от предыдущих расследований, он никаких скидок не получит”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:49
Нетаниягу намерен аннексировать Западный берег 1 июля
07:28
Журналист призывает всадить нож в зад Яиру Нетаниягу
07:05
Клиентка "Новой почты" надела на лицо трусы вместо маски
06:40
Румыния: население проверят на антитела к коронавирусу
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:21
Во Франции выбрали первого открытого мэра-трансгендера
04:45
Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем
02:34
Австралию накрыл сильнейший шторм
01:16
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ
00:44
Пятая часть "Джона Уика" станет заключительной
22:10
Израиль: хакеры пытались саботировать усилия против COVID-19
21:48
Израиль: стало известно, что будет с пособиями
21:27
COVID-19: ВОЗ остановила испытания любимого препарата Трампа
21:06
Войны Ханаана: уникальная находка 6-летнего израильтянина  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  