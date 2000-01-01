26.05 07:02 MIGnews.com

Полиция: При следующих расследования Биби не получит скидок

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По данным 12-го канала израильского ТВ “высшие офицеры” полиции Израиля “жестко атаковали заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу” в речи, произнесенной им накануне начала процесса по его коррупционным делам.Полицейские чины назвали обвинения Нетаниягу в отношении прокуратуры и полиции “совершенно безосновательными”, “и рассказывающими больше о нем, нежели чем о следователях и прокурорах”.“Высокопоставленный полицейский чин” пригрозил: "Если потребуется дальнейшее расследование дела о расходах в резиденции премьер-министра, ему уже никто не сделает никаких поблажек”.Корреспондент канала Моше Нисбойм передает слова одного из офицеров: “Никогда еще не было премьер-министра, который бы решился на столь откровенную и грубую атаку против правоохранительной системы. Вышедшие за пределы всяких пропорций утверждения Нетаниягу больше говорят о нем, чем о его следователях и прокурорах. Следователи подразделения Лахав 433 проделали прекрасную работу, игнорируя то давление, которое пытались применить против них. Они будут действовать точно также в случае, если будет принято решение о проведении расследования о финансовых вложениях Нетаниягу. Мы его будем уважать - но в отличие от предыдущих расследований, он никаких скидок не получит”.