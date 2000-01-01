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Дания смягчила правила пересечения границы для влюбленных | Фото:27.05 06:36   MIGnews.com

Дания смягчила правила пересечения границы для влюбленных

Дания смягчила ограничения на передвижение с другими странами Северной Европы и Германией для влюбленных, разлученных во время карантина. Чтобы воссоединиться паре нужно доказать, что они были в отношениях по крайней мере шесть месяцев, сообщает Reuters.

Новые правила введены с 25 мая. В них также входит необходимость предоставлять властям личную переписку, фотографии и какую-то информацию о партнере.

Отмечается, что жители страны скептически отнеслись к этой идее.

"Я не знаю ни одной другой страны, где для въезда в нее нужно показывать интимную переписку или фотографии. Мы наконец-таки разрешили парам посещать друг друга, но не можем отменить право на неприкосновенность частной жизни", - написал в Twitter датский политик Кристиан Хегаард.

В итоге, власти Дании будут требовать только документ, подтверждающий отношения. Страна закрыла границы 14 марта на фоне пандемии COVID-19.


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