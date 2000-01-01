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Нетаниягу побеседовал с лидерами Колумбии и Аргентины | Фото:26.05 20:09   MIGnews.com

Нетаниягу побеседовал с лидерами Колумбии и Аргентины

Вчера состоялись телефонные разговоры премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом и с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, которые поздравили премьер-министра с формированием нового правительства.

Премьер-министр Нетаниягу и президент Колумбии Маркес обсудили возросшее влияние Ирана в Латинской Америке.

Премьер-министр Нетаниягу приветствовал решение Колумбии объявить "Хизбаллу" и КСИР террористическими организациями.

Лидеры договорились о продвижении ратификации двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Президент Колумбии высоко оценил принятые премьер-министром меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и заявил, что эти решения оказали большое влияние на действия его правительства. Президент добавил, что намерен посетить Израиль по окончании кризиса, вызванного пандемией.

В ходе телефонного разговора с президентом Аргентины Альберто Фернандесом обсуждались шаги по углублению двусторонних торговых отношений. Президент Аргентины заявил, что работает над расширением сотрудничества между Израилем и государствами-членами торгового соглашения МЕРКОСУР - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.


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