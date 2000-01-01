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В Иране запретят пользоваться израильскими технологиями | Фото:26.05 19:47   MIGnews.com

В Иране запретят пользоваться израильскими технологиями

В Иране вступит в силу закон, запрещающий любое сотрудничество с Израилем, включая использование израильского программного и аппаратного обеспечения. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Хасан Рухани во вторник, 26 мая.

Министерства внутренних дел, разведки, иностранных дел и обороны Ирана, а также Высший совет национальной безопасности и судебная система получили приказ о принятии закона, одобренного на прошлой неделе парламентом.

Законодательство, принятое парламентом, квалифицирует любое сотрудничество с Израилем как "акт против Бога", говорится в заявлении Совета стражей конституции Ирана.

"Исходя из первой статьи законопроекта, все иранские государственные органы обязаны использовать региональные и международные возможности страны для противодействия мерам сионистского режима", - заявил на прошлой неделе представитель иранского парламента Сейед Хоссейн Накави Хоссейни.

По словам издания Fars News, любое сотрудничество или шпионаж в пользу "сионистского режима" следует считать "равным враждебности к Богу и коррупции", а "деятельность израильских программных платформ в Иране и использование его аппаратных и программных продуктов запрещены".

Закон был поддержан единогласно и требует, чтобы министерство иностранных дел Ирана "приняло необходимые меры для формирования виртуального посольства или консульства Исламской Республики Иран (в Палестине) и представило результаты на утверждение кабинету министров".


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