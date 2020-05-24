26.05 18:43 MIGnews.com

12 канал и Дана Вайс подадут иск против Яира Нетаниягу

יאיר נתניהו נולד ב1991.פחות או יותר באותה תקופה, בתחילת שנות התשעים, החלה דנה וייס את הקריירה התקשורתית והמוערכת שלה רבת הישגים כעיתונאית מקצוענית עד היום, הן כמגישת חדשות אובייקטיבית ומצוינת וככתבת מדינית.

מ1991ועד היום,אין ליאיר נתניהו קריירה,הישגים או כישרון,רק מוח מלא בזימה. pic.twitter.com/lk6WEoG1Gc — Dagan wald (@waldagan1) May 24, 2020

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Ведущая 12 канала Дана Вайс и сам телеканал подадут иск против сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу за клевету.В понедельник, 25 мая, Яир Нетаниягу написал в Твиттере пост, касающийся журналистки: "Кто-нибудь знает, как Дана Вайс получила такую руководящую должность? ... Талантливая? Нет. Умная? Нет. Интересно..."Когда один из пользователей написал, что, вероятно, после собеседования, как и большинство людей, Нетаниягу ответил:"Хммммм, я не знаю, называется ли это собеседованием о приеме на работу."12 канал в своем заявлении о подаче иска заявил, что сын премьер-министра сделал "клеветнические, женоненавистнические комментарии" против Вайс. Нетаниягу, в свою очередь, ответил на это следующим образом:"Ха-ха-ха, хотите послушать анекдот? 12 канал подаст на меня в суд за клевету на Дану Вайс. Тот же канал, который проливал кровь с тайными записями. Следите за тем, что будет."