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12 канал и Дана Вайс подадут иск против Яира Нетаниягу | Фото:26.05 18:43   MIGnews.com

12 канал и Дана Вайс подадут иск против Яира Нетаниягу

Ведущая 12 канала Дана Вайс и сам телеканал подадут иск против сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу за клевету.

В понедельник, 25 мая, Яир Нетаниягу написал в Твиттере пост, касающийся журналистки: "Кто-нибудь знает, как Дана Вайс получила такую руководящую должность? ... Талантливая? Нет. Умная? Нет. Интересно..."

Когда один из пользователей написал, что, вероятно, после собеседования, как и большинство людей, Нетаниягу ответил:

"Хммммм, я не знаю, называется ли это собеседованием о приеме на работу."

12 канал в своем заявлении о подаче иска заявил, что сын премьер-министра сделал "клеветнические, женоненавистнические комментарии" против Вайс. Нетаниягу, в свою очередь, ответил на это следующим образом:

"Ха-ха-ха, хотите послушать анекдот? 12 канал подаст на меня в суд за клевету на Дану Вайс. Тот же канал, который проливал кровь с тайными записями. Следите за тем, что будет."




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