26.05 12:04 MIGnews.com

Охана приказал найти, кто из полицейских угрожает Нетаниягу

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Министр внутренней безопасности Амир Охана обратился к и.о. начальника полиции Дуди Коэну с требованием провести внутреннее расследование.Охана требует, чтобы Коэн установил “с помощью передовых технических средств, и, если потребуется, детектора лжи”, кто из полицейских чинов является источником угроза в адрес главы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, прозвучавших в репортаже корреспондента 12-го канала израильского ТВ Моше Нисбойма.