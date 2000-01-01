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Охана приказал найти, кто из полицейских угрожает Нетаниягу 26.05 12:04   MIGnews.com

Охана приказал найти, кто из полицейских угрожает Нетаниягу

Министр внутренней безопасности Амир Охана обратился к и.о. начальника полиции Дуди Коэну с требованием провести внутреннее расследование.

Охана требует, чтобы Коэн установил “с помощью передовых технических средств, и, если потребуется, детектора лжи”, кто из полицейских чинов является источником угроза в адрес главы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, прозвучавших в репортаже корреспондента 12-го канала израильского ТВ Моше Нисбойма.


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