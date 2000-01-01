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Суд над Нетаниягу могут перенести в другое место 26.05 11:45   MIGnews.com

Суд над Нетаниягу могут перенести в другое место

Журналист  12-го канала израильского ТВ Авиад Гликман сообщает о том, что суд над премьер-министром Биньямином Нетаниягу могут перенести в другое место.

Гликман пишет: “В управлении судов серьезно рассматривают идею о переносе суда над Нетаниягу в другое место. Это предложение было выдвинуто еще до вчерашнего заседания, и после его проведения аргументы в поддержку этого только усилились - в свете проблем безопасности и паралича работы суда. Одним из рассматриваемых вариантов является отделение иерусалимского окружного суда”.


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