В Осло пройдут переговоры о Венесуэле

В субботу Норвегия заявила, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы вернутся в Осло на следующей неделе после первоначального раунда предварительных переговоров о том, как разрешить политический кризис в стране.
«Мы объявляем, что представители основных политических деятелей в Венесуэле решили вернуться в Осло на следующей неделе, чтобы продолжить процесс, которому способствует Норвегия», - говорится в заявлении МИД Скандинавской страны.
«Мы подтверждаем наше обязательство продолжать поддерживать поиск согласованного решения между сторонами в Венесуэле», - говорится в заявлении.