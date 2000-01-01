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Обе стороны Венесуэлы встретятся на переговорах в Осло 26.05 09:01   MIGnews.com

В Осло пройдут переговоры о Венесуэле

В субботу Норвегия заявила, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы вернутся в Осло на следующей неделе после первоначального раунда предварительных переговоров о том, как разрешить политический кризис в стране.

«Мы объявляем, что представители основных политических деятелей в Венесуэле решили вернуться в Осло на следующей неделе, чтобы продолжить процесс, которому способствует Норвегия», - говорится в заявлении МИД Скандинавской страны.

«Мы подтверждаем наше обязательство продолжать поддерживать поиск согласованного решения между сторонами в Венесуэле», - говорится в заявлении.


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