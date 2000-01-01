26.05 08:47 MIGnews.com
Ликуд: угроза повторных выборов нацелена против харедим
Телеканал КАН сообщает о том, что на совещании за закрытыми дверями сановники Ликуда говорили о том, что угрозы повторных выборов нацелены не против главы НДИ Авигдора Либермана.
В Ликуде говорят, что главная цель давления - ультраортодоксальные партии, “несмотря на то, что угрожающая риторика направлена против Либермана”.
Источники подчеркнули, что “угроза повторных выборов не нацелена против Либермана, и у него нет проблемы пойти на повторные выборы”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии