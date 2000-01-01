Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ликуд: угроза повторных выборов нацелена против харедим 26.05 08:47   MIGnews.com

Ликуд: угроза повторных выборов нацелена против харедим

Телеканал КАН сообщает о том, что на совещании за закрытыми дверями сановники Ликуда говорили о том, что угрозы повторных выборов нацелены не против главы НДИ Авигдора Либермана.

В Ликуде говорят, что главная цель давления - ультраортодоксальные партии, “несмотря на то, что угрожающая риторика направлена против Либермана”.

Источники подчеркнули, что “угроза повторных выборов не нацелена против Либермана, и у него нет проблемы пойти на повторные выборы”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:01
В Осло пройдут переговоры о Венесуэле
08:39
Формирование коалиции: ночное чрезвычайное совещание
08:12
Губернатор Флориды Рон Десантис отправился в Израиль
08:04
Лапид: 100 000 на улицах Тель-Авива. И это - только начало
08:01
Харедим - Либерману: мы не уступим
07:59
Израиль расширит зону рыболовства в Газе
07:38
ПА: Мы пересмотрим соглашения с Израилем
07:21
Cилы безопасности арестовали пятерых подозреваемых в терроре
07:11
Палестинцы предотвратили теракт смертницы ISIS в Израиле
06:38
Найден пропавший в Афинах израильтянин
06:18
В Британии археологи нашли уникальный 2300-летний щит
05:21
В США одобрили самое дорогое лекарство в истории
04:18
Роберт Паттинсон перевоплотится в Бэтмена
03:17
Кристофер Нолан покажет миру эпическую историю о шпионах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus