26.05 08:47 MIGnews.com

Ликуд: угроза повторных выборов нацелена против харедим

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Телеканал КАН сообщает о том, что на совещании за закрытыми дверями сановники Ликуда говорили о том, что угрозы повторных выборов нацелены не против главы НДИ Авигдора Либермана.В Ликуде говорят, что главная цель давления - ультраортодоксальные партии, “несмотря на то, что угрожающая риторика направлена против Либермана”.Источники подчеркнули, что “угроза повторных выборов не нацелена против Либермана, и у него нет проблемы пойти на повторные выборы”.