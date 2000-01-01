26.05 08:39 MIGnews.com

Формирование коалиции: ночное чрезвычайное совещание

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что минувшей ночью глава правительства Биньямин Нетаниягу провел срочное совещание по вопросу о формировании коалиции.До истечения срока формирования правительства осталось четыре дня, но нет никаких признаков того, что коалицию удастся организовать. на настоящий момент не подписано соглашение ни с одной из партий, намеренных участвовать в коалиции. Нетаниягу провел встречу с главой команды Ликуда на коалиционных переговорах, Яривом Левиным. Точно неизвестно, о чем они говорили, но сообщается о том, что в переговорах “наметился прорыв”, и в ближайшее время можно ожидать объявления о достигнутом компромиссе.