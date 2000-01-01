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Харедим - Либерману: мы не уступим 26.05 08:01   MIGnews.com

Харедим - Либерману: мы не уступим

Источники в партии Яадут А-Тора заявили корреспонденту 12-го канала израильского ТВ, что отказываются принимать предложение лидера НДИ Авигдора Либермана и покинуть зал заседаний Кнессета в момент голосования по закону о призыве.

Либерман заявил, что не согласится ни с какими изменениями в законе о призыве, и намекнул, что харедим могут просто за закон не голосовать. Представители Яадут А-Тора заявили: “Речь идет о принципиальном вопросе”. Ультраортодоксальные партии требуют, чтобы из текста закона были убраны квоты призыва харедим.

Либерман же, со своей стороны, заявил: “Мы не сдвинемся ни на миллиметр от первоначального проекта закона. Примите наше предложение или же мы пойдем на новые выборы. Должно быть сформировано правое правительство, а не правительство ультраортодоксов”.

Либерман также обвинил Ликуд в том, что тот в последние дни проводит кампанию очернения НДИ. Он подчеркнул: “Формулировки закона о призыве были полностью согласованы с ультраортодоксальными партиями. Все с текстом закона согласились. Не очень понятно почему, вместо того, чтобы надавить на харедим, Ликуд решил начать кампанию клеветы против НДИ”.

Лидеры харедим высказывают крайнее возмущение поведением Либермана: “Каждый разумный человек понимает, что Авигдор Либерман, по своим собственным причинам, не желает быть членом правительства Биньямина Нетаниягу. именно поэтому он ушел из правительства несколько месяцев назад, и именно поэтому он сейчас использует закон о призыве в качестве предлога, тогда как в реальности - он и только он не желает создания правого правительства”.

Харедим также обвиняют Либермана в нечестности: “К несчастью, Либерман не говорит нам всей правды о законе о призыве. В предыдущем Кнессете, когда закон прошел в первом чтении, мы заранее предупредили, что потребуем ряда изменений во втором и третьем чтениях. Такова была договоренность по этой теме”.

В Яадут А-Тора также заявляют: "Мы никогда не стремились к установлению галахического государства. Подобные требования никогда не выдвигались религиозными и ультраортодоксальными партиями, но даже если его обвинения верны - с кем он хочет формировать правое правительство без ультра-ортодоксов - с Мерец и с Кахоль Лаван?"


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