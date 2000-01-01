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Губернатор Флориды Рон Десантис отправился в Израиль 26.05 08:12   MIGnews.com

Губернатор Флориды Рон Десантис отправился в Израиль

Как сообщает Associated Press, губернатор Флориды Рон Десантис в субботу отправился с визитом в Израиль с делегацией из почти в 100 человек .

В его делегацию входят представители сферы образования, бизнес-лидеры, законодатели и глава государственного агентства по маркетингу туризма. В среду он проведет встречу с независимо избранным кабинетом, в который войдут генеральный прокурор Эшли Муди, финансовый директор Джимми Патронис и комиссар по сельскому хозяйству Никки Фрид.

Фрид была уже в субботу в Израиле на третий день своей торговой миссии.


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