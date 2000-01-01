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`Верю, что правительство сформируют до среды` 26.05 06:54   MIGnews.com

"Верю, что правительство сформируют до среды"

Министр абсорбции Йоав Галант прокомментировал резкую критику, прозвучавшую в заявлениях главы НДИ Авигдора Либермана в адрес Ликуда.

Либерман заявил: “Им не удастся подписать соглашение ни с одной партией. Вина - только и исключительно на Ликуде, на его спеси, на его халатности. С момента разрушения Второго Храма не было такого лидера, который дал бы харедим то, что дал им Нетаниягу”.

На вопрос ведущей 12-го канала: “Так ведет себя важный партнер по коалиции?” Йоав Галант ответил: “Я думаю, что израильская публика не желает повторных выборов. Израильтяне надеются - и я надеюсь, что именно так и произойдет, и харедим, и Либерман поставят национальную ответственность превыше всего. Надо помнить, что в нашей системе, в демократическом коалиционном правительстве каждый участник может рассчитывать на выполнение части его требований, и никто не получает всего. И поэтому надо идти на компромисс”.

На уточняющий вопрос: “Вам известно о каком-то прогрессе в направлении того варианта, о котором говорят в прессе - что харедим выйдут из зала заседаний в момент голосования по закону о призыве?” Галант ответил: “Это все - технические детали. Если хотят - можно договориться. В конце концов, все очень похоже на предыдущую коалицию. Можно договориться. Я надеюсь, и даже знаете что - я даже верю в то, что мы сформируем правительство в среду”.


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