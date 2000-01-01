Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Либерман: я буду счастлив идти в одном списке с Шакед 26.05 21:22   MIGnews.com

Либерман: я буду счастлив идти в одном списке с Шакед

Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью корпорации КАН: “Завтра я проголосую за роспуск Кнессета и за повторные выборы. Я буду счастлив идти одним списком с Аелет Шакед на следующие выборы”.

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что лидер НДИ Авигдор Либерман и бывший министр юстиции Аелет Шакед дважды встречались за последние две недели.

Первая встреча произошла непосредственно перед Лнем Независимости в доме бизнесмена, специализирующегося на торговле недвижимостью Барака Розена. Либерман и Шакед долго беседовали на политические темы. За беседой наблюдал сын главы правительства Яир Нетаниягу.

Вторая встреча прошла две недели назад с глазу на глаз.

Во время обеих встреч обсуждались политические вопросы.

Опросы общественного мнения демонстрируют, что в случае присоединения Шакед к Либерману он получит 10 мандатов - в два раза больше, чем у него есть сегодня, и больше, чем партия Либермана, и партия Шакед, Ха Ямин Ха Хадаш по отдельности.

Политический источник 13-го канала сообщил, что встречи между Либерманом и Шакед являются одной из причин, по которой последний не боится идти на выборы.

В окружении Шакед подтвердили факт встреч с Либерманом, однако указали на то, что на них не поднимался вопрос о совместном участии в выборах. Источник в окружении Шакед заявил что она, по всей видимости, обратится к Ликуду.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:22
Суданские протестные группы призывают к забастовке
21:22
Появилась запись поджога поля израильским военнослужащим
20:31
"Ликуд" угрожает провести кампанию среди избирателей НДИ
20:07
В Ливане арестовали саудовца с 10 кг амфетамина
19:01
Богатейшая женщина Израиля в деле о взяточничестве
18:40
Иран: сотрудников канала уволили за оскорбление суннитов
18:07
ШАС призвала Либермана проявить ответственность
17:34
Последние попытки Нетаниягу сформировать правительство
17:13
Израильский производитель каннабиса выйдет на биржу Торонто
16:45
Хореограф Охад Нахарин выразил поддержку BDS-движению
16:19
Курды прекратили протестную голодовку
16:05
В ПА арестовали женщину, планировавшую теракт против евреев
15:34
Голодающего террориста доставили в больницу
15:25
"Достигнут статус-кво по вопросам религии и государства"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus