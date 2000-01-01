26.05 21:22 MIGnews.com

Либерман: я буду счастлив идти в одном списке с Шакед

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Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью корпорации КАН: “Завтра я проголосую за роспуск Кнессета и за повторные выборы. Я буду счастлив идти одним списком с Аелет Шакед на следующие выборы”.13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что лидер НДИ Авигдор Либерман и бывший министр юстиции Аелет Шакед дважды встречались за последние две недели.Первая встреча произошла непосредственно перед Лнем Независимости в доме бизнесмена, специализирующегося на торговле недвижимостью Барака Розена. Либерман и Шакед долго беседовали на политические темы. За беседой наблюдал сын главы правительства Яир Нетаниягу.Вторая встреча прошла две недели назад с глазу на глаз.Во время обеих встреч обсуждались политические вопросы.Опросы общественного мнения демонстрируют, что в случае присоединения Шакед к Либерману он получит 10 мандатов - в два раза больше, чем у него есть сегодня, и больше, чем партия Либермана, и партия Шакед, Ха Ямин Ха Хадаш по отдельности.Политический источник 13-го канала сообщил, что встречи между Либерманом и Шакед являются одной из причин, по которой последний не боится идти на выборы.В окружении Шакед подтвердили факт встреч с Либерманом, однако указали на то, что на них не поднимался вопрос о совместном участии в выборах. Источник в окружении Шакед заявил что она, по всей видимости, обратится к Ликуду.