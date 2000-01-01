26.05 20:31 MIGnews.com

"Ликуд" угрожает провести кампанию среди избирателей НДИ

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"Ликуд" угрожает провести кампанию в общинах, составляющих основу базы НДИ - репатриантов из бывшего Советского Союза, - если её председатель Авигдор Либерман не вернется к переговорам по коалиции и не согласится на компромисс по военному законопроекту, что предотвратило бы досрочные выборы.В заявлении для журналистов, приписываемом "высокопоставленному чиновнику "Ликуда"", говорится, что в прошлой избирательной кампании партия Нетаниягу не вкладывала ресурсы в общение с русскими иммигрантами, пытаясь добиться того, чтобы НДИ перешагнула избирательный барьер.Однако тот же "высокопоставленный чиновник "Ликуда"" говорит, что, если будут назначены новые выборы, его партия вложит миллионы в агитацию в этом секторе."Либерман выбрасывает в мусор все достижения, которые были ему предложены [во время коалиционных переговоров] для российской общественности", - говорит представитель "Ликуда".