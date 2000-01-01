26.05 20:09 MIGnews.com

Голосование за роспуск Кнессета пройдет завтра днем

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Депутатов и министров фракции "Ликуд" попросили прибыть в Кнессет завтра (в понедельник) в 16:00, чтобы проголосовать за отставку нынешнего Кнессета."Привет всем, пожалуйста, будьте завтра в 16:00 на пленуме, чтобы проголосовать по Закону о распуске Кнессета. Посещение обязательно. Никаких оправданий и пропусков нет." сказано в сообщении, отправленном фракцией.Сообщение, кажется, сигнализирует об окончании переговоров по формированию новой коалиции после выборов в Кнессет в прошлом месяце.Ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что делает все возможное для предотвращения роспуска Кнессета и проведения новых выборов. "Сейчас я прилагаю последние усилия для формирования правого правительства и предотвращения ненужных выборов. Я дал партнерам предложение для решения закона об армии. Оно основано на принципах, которые установила армия, и на данных, которые армия создала - нет оснований это отвергать", - сказал Нетаниягу.На встрече Нетаниягу обвинил председателя НДИ Авидгора Либермана в том, что он не смог достичь компромиссного соглашения с законодателями-харедим. "Харедим двигался в направлении Либермана", - сказал Нетаниягу. "Мы можем решить этот кризис, но я думаю, что кто-то не хочет"."Если не будет никакого выбора, тогда мы примем закон о роспуске Кнессета в среду".