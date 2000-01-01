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ШАС призвала Либермана проявить ответственность | Фото:26.05 18:07   MIGnews.com

ШАС призвала Либермана проявить ответственность

Партия "ШАС", возглавляемая Арье Дери, отклонила заявления, выдвинутые председателем НДИ Авигдором Либерманом и призвала его выполнить свои обязательства и создать правое правительство.

Либерман отказался присоединиться к коалиции, если только оригинальная версия законопроекта не будет поддержана. Он обвиняет партии харедим в отсутствии коалиционного соглашения. Стороны харедим заявили, что Либерман неправдив, и они никогда не соглашались принять первоначальный законопроект без изменений.

"К сожалению, Либерман не правдив и использует закон в качестве предлога для свержения правого правительства", - сказал ШАС. "Мы никогда не соглашались принять законопроект, не меняя запятую или слово".

"Мистер Либерман: мы призываем вас проявить ответственность. Даже если между вами и премьер-министром существуют разногласия, не втягивайте Израиль в гражданскую войну. Уберите руки от дикого подстрекательства против большой общины и выполните Ваше обязательство создать правое правительство ", добавил Шас.

Ранее в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о планах выдвинуть законопроект о роспуске 21-го Кнессета - менее чем через два месяца после его избрания. Нетаниягу сделал это заявление во время встречи министров "Ликуда" в воскресенье днем, так как переговоры о формировании нового коалиционного правительства остаются в тупике.

В воскресенье на встрече премьер-министр обвинил председателя НДИ Авидгора Либермана в том, что он не смог достичь компромиссного соглашения с законодателями-харедим, которое проложило бы путь для новой правящей коалиции.


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