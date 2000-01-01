26.05 17:34 MIGnews.com

Последние попытки Нетаниягу сформировать правительство

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что делает все возможное для предотвращения роспуска Кнессета и проведения новых выборов. "Сейчас я прилагаю последние усилия для формирования правого правительства и предотвращения ненужных выборов. Я дал партнерам предложение для решения закона об армии. Оно основано на принципах, которые установила армия, и на данных, которые армия создала - нет оснований это отвергать", - сказал Нетаниягу."Я собираюсь пригласить всех партийных лидеров сегодня вечером. Я хочу поговорить с ними и попытаться вместе предотвратить ненужные выборы", - добавил премьер-министр. На встрече министров "Ликуда", созванной в воскресенье днем, Нетаниягу объявил министрам, что намерен предпринять быстрые шаги по роспуску Кнессета на этой неделе из-за тупика в переговорах по коалиции.На встрече Нетаниягу обвинил председателя НДИ Авидгора Либермана в том, что он не смог достичь компромиссного соглашения с законодателями-харедим. "Харедим двигался в направлении Либермана", - сказал Нетаниягу. "Мы можем решить этот кризис, но я думаю, что кто-то не хочет"."Либерман ищет любой повод, чтобы свергнуть меня. Общественность никогда не простит его, если он дважды проведет нас за год", - продолжил премьер-министр. Он добавил, что если не удастся достичь компромисса до истечения крайнего срока в среду, Израиль пойдет на досрочные выборы."Если не будет никакого выбора, тогда мы примем закон о роспуске Кнессета в среду".