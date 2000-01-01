Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Последние попытки Нетаниягу сформировать правительство | Фото:26.05 17:34   MIGnews.com

Последние попытки Нетаниягу сформировать правительство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что делает все возможное для предотвращения роспуска Кнессета и проведения новых выборов. "Сейчас я прилагаю последние усилия для формирования правого правительства и предотвращения ненужных выборов. Я дал партнерам предложение для решения закона об армии. Оно основано на принципах, которые установила армия, и на данных, которые армия создала - нет оснований это отвергать", - сказал Нетаниягу.

"Я собираюсь пригласить всех партийных лидеров сегодня вечером. Я хочу поговорить с ними и попытаться вместе предотвратить ненужные выборы", - добавил премьер-министр. На встрече министров "Ликуда", созванной в воскресенье днем, Нетаниягу объявил министрам, что намерен предпринять быстрые шаги по роспуску Кнессета на этой неделе из-за тупика в переговорах по коалиции.

На встрече Нетаниягу обвинил председателя НДИ Авидгора Либермана в том, что он не смог достичь компромиссного соглашения с законодателями-харедим. "Харедим двигался в направлении Либермана", - сказал Нетаниягу. "Мы можем решить этот кризис, но я думаю, что кто-то не хочет".

"Либерман ищет любой повод, чтобы свергнуть меня. Общественность никогда не простит его, если он дважды проведет нас за год", - продолжил премьер-министр. Он добавил, что если не удастся достичь компромисса до истечения крайнего срока в среду, Израиль пойдет на досрочные выборы.

"Если не будет никакого выбора, тогда мы примем закон о роспуске Кнессета в среду".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:13
Израильский производитель каннабиса выйдет на биржу Торонто
16:45
Хореограф Охад Нахарин выразил поддержку BDS-движению
16:19
Курды прекратили протестную голодовку
16:05
В ПА арестовали женщину, планировавшую теракт против евреев
15:34
Голодающего террориста доставили в больницу
15:25
"Достигнут статус-кво по вопросам религии и государства"
14:31
Зажигательные шары спровоцировали пожар в Сдот Негев
14:27
Ликуд объявил о начале подготовки к выборам
14:24
Кахоль-Лаван может не поддержать роспуск Кнессета
14:19
Ривлин: Германия "капитулировала" перед антисемитизмом
14:10
Саудовская Аравия протягивает "руку мира"
13:46
Ярив Левин: Ликуд договорился с членами коалиции
13:35
Нетаниягу: Ужасно видеть людей, лишённых крова
13:16
Хизбалла за репатриацию палестинских беженцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus