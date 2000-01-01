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Курды прекратили протестную голодовку | Фото:26.05 16:19   MIGnews.com

Курды прекратили протестную голодовку

Тысячи заключенных в Турции прекратили голодовку против условий содержания в тюрьме военного лидера курдов Абдуллы Оджалана, сообщает их представитель прокурдским СМИ. "После звонка ... мы прекращаем наши голодовки", - сказал Дениз Кая после призыва Оджалана о прекращении голодовки.

Протест начался после того, как Лейла Гувен, депутат прокурдской Народно-демократической партии (HDP), объявила голодовку против изоляции Оджалана в ноябре. До мая Оджалан, который был соучредителем запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), не имел доступа к своим адвокатам в течение восьми лет.

После первого визита 2 мая турецкие власти сняли официальный запрет на посещения адвокатов. 22 мая его адвокаты совершили второй визит.

Ранее сегодня его адвокат зачитал сообщение Оджалана от 22 мая, в котором он сказал, что голодовки должны прекратиться после того, как они "достигли" своей цели.

Гувен сказала, что, хотя голодовка была успешной, "наша борьба против изоляции и наша борьба за социальный мир будут продолжаться во всех областях". Около 3000 заключенных в разных тюрьмах объявили голодовку и потребляли только жидкости и витамин B, сказала ХДП, в знак солидарности с Гувен, которая начала свои действия во время содержания под стражей и продолжила их после освобождения в начале этого года.

Восемь человек покончили с собой.

Кая говорит, что 30 заключенных, которые начали "смертельный пост" в апреле и мае, потребляя только воду с сахаром и солью, также прекратят свои действия.


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