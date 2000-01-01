26.05 15:25 MIGnews.com

"Достигнут статус-кво по вопросам религии и государства"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал министров "Ликуд" в воскресенье, 26 мая, чтобы обсудить ход переговоров по коалиции."Мы достигли соглашения со всеми фракциями о сохранении статус-кво по всем вопросам законодательства в области религии и государства", - сказал во время встречи глава переговорной группы Ярив Левин.В своем выступлении Левин сослался на переговоры, состоявшиеся с партиями "ШАС", "Яадут А-Тора" и Союзом правых партий, после встречи, проведенной с ними на прошлой неделе.Ранее "Ликуд" опубликовал заявление о том, что "премьер-министр Нетаниягу разрабатывает решение, которое позволит создать правое правительство. Параллельно, если Либерман по-прежнему настаивает на распаде правительства, и "Ликуд" начал подготовку к выборам. На данном этапе решение о роспуске Кнессета еще не принято.