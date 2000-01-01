26.05 14:24 MIGnews.com

Кахоль-Лаван может не поддержать роспуск Кнессета

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Портал ynet сообщает о том, что блок Кахоль Лаван может не поддержать закон о роспуске Кнессета, если до этого не будет сначала сделана попытка сформировать правительство.Портал ynet, опубликовал слова высокопоставленного функционера Кахоль Лаван: "Закон говорит, что в случае, если Нетаниягу не может сформировать правительство, мы или другой член Ликуда должны получить такой шанс. С какой стати он инициирует новую процедуру, в рамках которой или он формирует правительство, или идем на новые выборы?"