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Кахоль-Лаван может не поддержать роспуск Кнессета 26.05 14:24   MIGnews.com

Кахоль-Лаван может не поддержать роспуск Кнессета

Портал ynet сообщает о том, что блок Кахоль Лаван может не поддержать закон о роспуске Кнессета, если до этого не будет сначала сделана попытка сформировать правительство.

Портал ynet, опубликовал слова высокопоставленного функционера Кахоль Лаван: "Закон говорит, что в случае, если Нетаниягу не может сформировать правительство, мы или другой член Ликуда должны получить такой шанс. С какой стати он инициирует новую процедуру, в рамках которой или он формирует правительство, или идем на новые выборы?"


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