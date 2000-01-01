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Нетаниягу: Ужасно видеть людей, лишённых крова 26.05 13:35   MIGnews.com

Нетаниягу: Ужасно видеть людей, лишённых крова

Открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

«Прежде всего, я выражаю благодарность пожарным, полицейским, лётчикам и всем силам безопасности, которые в последние два дня действовали, чтобы ликвидировать пожары и спасти жизни людей. Говорят, что привлечение мною пожарной авиации других государств была ненужной. Я решительно отвергаю это - она не была лишней. Когда мы говорим о спасении жизней, лучше больше, чем меньше. Так мы и сделали.


Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководителей многих стран, которые направили нам авиапомощь. Это важно, это свидетельство и сотрудничества, и статуса Израиля. Тем не менее, я поручил подготовить вопрос об увеличении нашей пожарной эскадрильи, с тем чтобы она могла действовать и ночью, если возможно. Это сложно, но мы хотим получить и эту возможность.


Я попросил, чтобы меня лично информировали о процессе восстановительных работ. Вы видели людей, дома. Ужасно видеть людей, лишённых крова. Мы поможем всем, чем возможно, чтобы восстановить пострадавшие районы».


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