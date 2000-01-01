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`Завтра будет внесено предложение о роспуске Кнессета` 26.05 12:48   MIGnews.com

"Завтра будет внесено предложение о роспуске Кнессета"

Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль опубликовал твит о том, что 21-й Кнессет будет распущен уже завтра.

Сегаль пишет: “На пути к выборам? Сегодня секретариат Ликуда одобрит отмену праймериз для списка на выборах в Кнессет. Завтра будет выдвинуто предложение о роспуске Кнессета”.

Источники в Ликуде прокомментировали эту информацию так: “У секретариата нет полномочий отменять праймериз”.


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