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Суданские протестные группы призывают к забастовке 26.05 21:22   MIGnews.com

Суданские протестные группы призывают к забастовке

Коалиция суданских протестующих и оппозиционных групп в пятницу призвала к проведению двухдневных забастовок на частных и государственных предприятиях на следующей неделе в рамках давления на военных правителей с целью передачи власти гражданским лицам, сообщает Reuters.

Объявление опубликованное в социальных сетях, было сделано после переговоров между Переходным военным советом (ТМК) и альянсом протестных групп о составе суверенного органа, который будет руководить страной в течение трехлетнего перехода к демократии.

Ранее военные Судана свергли президента Омара аль-Башира после нескольких месяцев протестов против его трех десятилетий у власти.

Военные пообещали передать власть избранному правительству после переходного периода.


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