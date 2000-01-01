Суданские протестные группы призывают к забастовке
Коалиция суданских протестующих и оппозиционных групп в пятницу призвала к проведению двухдневных забастовок на частных и государственных предприятиях на следующей неделе в рамках давления на военных правителей с целью передачи власти гражданским лицам, сообщает Reuters.
Объявление опубликованное в социальных сетях, было сделано после переговоров между Переходным военным советом (ТМК) и альянсом протестных групп о составе суверенного органа, который будет руководить страной в течение трехлетнего перехода к демократии.
Ранее военные Судана свергли президента Омара аль-Башира после нескольких месяцев протестов против его трех десятилетий у власти.
Военные пообещали передать власть избранному правительству после переходного периода.