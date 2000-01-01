26.05 12:16 MIGnews.com
Иран предложил государствам Залива пакт о ненападении
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил 26 мая, что Иран предпримет любые меры для защиты от “военной и экономической агрессии”.
Зариф также призвал европейские страны “сделать больше для сохранения ядерной сделки”.
Зариф добавил, что Иран заинтересован в создании “сбалансированных отношений с соседями в Персидском заливе” и предложил государствам Залива подписать пакт о ненападении.
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