27.05 00:39 MIGnews.com

Посол США призывает Китай поговорить с Далай-ламой

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Китай должен провести переговоры с духовным лидером Тибета, об этом заявил, посол США в Китае Терри Бранстад.Бранстад посетил Тибет на прошлой неделе, это первая поездка посла США с 2015 года на фоне обострения торговой и дипломатической напряженности между двумя странами.Его визит последовал за принятием в декабре закона США, согласно которому Соединенные Штаты должны отказывать в визах китайским чиновникам, отвечающим за осуществление политики, ограничивающей доступ в Тибет для иностранцев.Бранстад встретился с представителями правительства Китая и тибетскими религиозными и культурными деятелями и «выразил давнюю обеспокоенность по поводу отсутствия постоянного доступа» к Тибету, говорится в сообщении посольства США в Пекине.«Он призвал правительство Китая вступить в диалог с Далай-ламой или его представителями без каких-либо предварительных условий в целях урегулирования разногласий», - сказала пресс-секретарь посольства.