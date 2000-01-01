26.05 11:56 MIGnews.com

Ликуд: премьер нашел решение для проблемы закона о призыве

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Партия Ликуд опубликовала заявление в связи с кризисом вокруг коалиционных переговоров с партией Наш Дом - Израиль и отсутствием согласия по вопросу о законе по призыву харедим.В заявлении сообщается: “Премьер-министр Нетаниягу формулирует решение, которое позволит сформировать правое правительство и решить проблему закона о призыве. В то же время, в случае, если Либерман продолжит пытаться свергнуть правое правительство, Ликуд начнет подготовку к выборам”.Сам Нетаниягу перед началом заседания правительства утром 26 мая заявил: “Я не думаю, что Израиль должен снова идти на дополнительные выборы. Может быть есть кто-то, кто считает это необходимым”.