26.05 11:39 MIGnews.com

Либерман - Ликуду: прекратите лгать

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Лидер НДИ отреагировал на обвинения Ликуда в том, что он не хочет сидеть в правом правительстве.Либерман написал в фейсбук: “Не надо искать днем с огнем, и не надо искать каких-то скрытых мотивов… Я обращаюсь к людям Ликуда - прекратите лгать народу Израиля и говорить, что НДИ ищет предлогов для того, чтобы не вступить в правительство. Я обязался провести закон о призыве во втором и в третьем чтениях в его начальной форме - и смотрите как все получается”.Либерман подчеркнул: "После этих выборов, мы, как и обещали, рекомендовали Нетаниягу в качестве главы правительства президенту. Но мы не давали обещаний отменить самих себя и отказаться от своих основных принципов. Однозначно, никаких уступок по закону о призыве не будет. Закон был проведен через первое чтение в качестве компромисса с государством и с этим согласились ультраортодоксальные партии".Далее Либерман напомнил о серии обещаний, нарушенных Нетаниягу на протяжении последних 10 лет: “Когда говорят о приверженности предвыборным обещаниям, стоит помнить, что в 2009 году Биньямин Нетаниягу подписал с НДИ предвыборное соглашение в котором обязался уничтжить ХАМАС. . Нетаниягу подписал коалиционное соглашение с НДИ в 2016, в котором пообещал ввести смертную казнь для террористов - и он сам торпедировал этот закон позднее. Именно Нетаниягу сорвал эвакуацию незаконных палестинских поселений хан эль-Ахмар и Сусия, несмотря на решения Верховного Суда”.Партия Ликуд ответила публикацией заявления в связи с кризисом вокруг коалиционных переговоров с партией Наш Дом - Израиль и отсутствием согласия по вопросу о законе по призыву харедим.В заявлении сообщается: “Премьер-министр Нетаниягу формулирует решение, которое позволит сформировать правое правительство и решить проблему закона о призыве. В то же время, в случае, если Либерман продолжит пытаться свергнуть правое правительство, Ликуд начнет подготовку к выборам”.Сам Нетаниягу перед началом заседания правительства утром 26 мая заявил: “Я не думаю, что Израиль должен снова идти на дополнительные выборы. Может быть есть кто-то, кто считает это необходимым”.