26.05 10:03 MIGnews.com

"Когда терроризм бьет по Израилю, мир молчит"

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Несмотря на то, что угроза радикального ислама, казалось бы, должна объединить свободный мир, западные страны все еще слишком слабы в своих выражениях против терактов, которые то и дело происходят в Израиле, заявила 25 мая министр по делам пенсионеров и гендерного развития меньшинств Гила Гамлиэль."Угроза радикального исламского терроризма должна объединить западный мир. Результатом того самого терроризма, который привел к кровопролитию на улицах Израиля, теперь стали бойни на улицах Европы. К сожалению, мир затихает, когда речь идет о терроризме против Израиля, и это должно прекратиться. Мы должны объединить все свободные страны на едином фронте войны с терроризмом", - сказала она в Эстонии.В прибалтийскую республику Гамлиэль приехала на церемонию 10-ой годовщины со дня создания здесь первой со времен Второй мировой войны синагоги."Когда дело доходит до террора, не может быть места двойным стандартам. Убийство гражданских лиц – это терроризм. Этому не может и не должно быть никаких оправданий или объяснений. Убийство гражданских лиц - это терроризм", - подчеркнула израильский министр.