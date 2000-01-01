Штайниц возмущен сокращением поставок в Газу

Глава израильского Минэнерго Юваль Штайниц упрекнул Координатора деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майора Йоава Мордехая, который в ответ на угрозы палестинцев прекратить платить за электричества объявил о планах на четверть сократить его поставки. Сам министр утверждает, что он не давал добра на подобный шаг.
В письме, написанном Мордехаю 15 мая, которое израильские СМИ опубликовали в четверг, министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов и близкий соратник премьер-министра Биньямина Нетаниягу пишет, что он был "шокирован" услышать об этом решении.
Штайниц отметил, что у него "нет привычки прямо или косвенно получать приказы по вопросам, находящимся под моим руководством".
"Палестинская администрация должна сотни миллионов за поставленного электричества", - сказано в его письме Мордехаю.
Министр добавил, что это он имеет право решать, сокращать ли долг и где именно урезать поставки электричества.
"Может быть, в Мукате (штаб-квартира Абу Мазена – ред.) в Рамалле", - предположил он.
Юваль Штайниц призвал не превращать Израиль в инструмент политической борьбы между ПА и ХАМАСом и выразил надежду, что прежде чем сокращать поставки электричества, КОГАТ проведет консультации с его министерством, его коллегами из Минфина и ШАБАКом.