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Арье Дери - снова в роли подследственного 26.05 08:10   MIGnews.com

Арье Дери - снова в роли подследственного

Министр внутренних дел Израиля и лидер религиозной партии ШАС вернулся к привычной роли находящегося под следствием чиновника.

Газета Исраэль Хайом сообщает, что Дери и его супруга вызваны на допрос в департамент по борьбе с коррупцией полиции.

Отделение по борьбе с мошенничеством подозревает Дери в махинациях с недвижимостью и уклонении от налогов. В марте юридический советник правительства Авихай Мандельблит авторизовал начало секретного расследования против Дери.

Большая часть деталей расследования запрещена к публикации, но известно, что в деле также замешан брат министра, Шломо. Среди прочего, речь идет о покупке семьей Дери дома в поселении Сафсуфа в Галилее. Вилла стоила 2,5 миллиона шекелей, и расположена на земельном участке площадью в дунам.

Семья Дери заявила, что “полностью сотрудничает с следствием”.

В марте 1999 года Дери был приговорен к 4 годам тюрьмы и штрафу в 250 тысяч шекелей за взяточничество при отягчающих обстоятельствах.
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