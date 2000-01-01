26.05 08:06 MIGnews.com

Беннет: Пришло время для "мира силой"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр образования Нафтали Беннет с оптимизмом оценил перспективы, открывающиеся после визита президента США Дональда Трампа в Израиль, заявив, что при новой американской администрации Израиль может навязывать "мир правых" на основании силы, а не постоянных уступок.Выступая в вечернем радиоэфире станции Галей ЦАХАЛ, Беннетт сказал, что его видение мира может быть достигнуто в сотрудничестве с Дональдом Трампом."Пришло время для "мира правых", мира через силу, экономического мира. Это мир, который учитывает наши общие интересы с государствами Персидского залива. Мир, основанный на протостоянии Ирана. Не все вращается вокруг палестинцев. Люди в столицах по всему миру не просыпаются со словами "Ого, что случилось в этой или той (палестинской – ред.) деревне", - сказал он вечером 25 мая.