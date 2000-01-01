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www.nato.int 26.05 07:57   MIGnews.com

НАТО присоединилось к коалиции по борьбе с ИГ

Лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS. Об этом заявил заявил в генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В НАТО решили стать полноправными членами глобальной коалиции против ИГ", – заявил Столтенберг.

При этом генсек напомнил, что все члены НАТО по отдельности ранее уже вступили в эту коалицию.

Присоединение альянса к коалиции не значит, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, уточнил Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях ее членов.

Вместе с тем Столтенберг сообщил о планах расширения поддержки глобальной коалиции, сражающейся против ИГ.

"Наша система разведки ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения не – ред) будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств для дозаправки в воздухе этих систем", – сказал генсек Североатлантического альянса.

"Поэтому мы будем делиться дополнительной информацией, будет больше полетных часов, и у нас также будет дозаправка в воздухе", – добавил Столтенберг.
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