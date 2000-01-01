Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Минобороны создаст научно-испытательный центр в Арктике | Фото: Thinkstock27.05 23:21   MIGnews.com

Минобороны РФ создаст научно-испытательный центр в Арктике

Минобороны РФ создаст арктический научно-испытательный центр уже в этом году.

Об этом, как передает "Политика Сегодня", заявил глава Военно-научного комитета Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Макушев.

Корпуса будут расположены в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге, уточнил представитель ведомства.

Строительство исследовательско-испытательного института проходит в рамках освоения Арктической зоны по поручению главы РФ Владимира Путина.

Научная деятельность учреждения будет посвящена задачам по разработке нового вооружения, способного действовать в условиях экстремально низких температур.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:20
Скандал в Техасе: "Чудо-женщину" покажут только женщинам
22:18
ВВС Египта продолжают наносить авиаудары по лагерям боевиков
20:55
Мусульманин подал иск на $100 млн. за пиццу со свининой
20:31
Сирийцы заявили, что сбили израильский беспилотник
20:29
Премьер Италии представлял на саммите G7 позицию РФ и КНР
18:56
В Лондоне эвакуировали супермаркет из-за мужчины с ножом
17:26
ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Египте
16:51
СМИ: истребители ВВС Британии подняли в небо по тревоге
14:57
Ученые: США угрожает потенциальная ядерная катастрофа
13:52
Абэ и Макрон обсудили важность диалога с Россией
13:20
Британская полиция арестовала еще 2 подозреваемых
12:54
Полиция Малайзии арестовала 6 подозреваемых террористов
12:20
Всплеск насилия в первый день Рамадана: десятки погибших
11:22
У мусульман наступил священный месяц Рамадан
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus