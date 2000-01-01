27.05 23:21 MIGnews.com
Минобороны РФ создаст научно-испытательный центр в Арктике
Минобороны РФ создаст арктический научно-испытательный центр уже в этом году.
Об этом, как передает "Политика Сегодня
", заявил глава Военно-научного комитета Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Макушев.
Корпуса будут расположены в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге, уточнил представитель ведомства.
Строительство исследовательско-испытательного института проходит в рамках освоения Арктической зоны по поручению главы РФ Владимира Путина.
Научная деятельность учреждения будет посвящена задачам по разработке нового вооружения, способного действовать в условиях экстремально низких температур.
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