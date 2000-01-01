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kremlin.ru 27.05 03:25   MIGnews.com

Ушаков назвал цель визита Путина в Париж

В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин встретиться в Париже с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Макрон пригласил российского лидера посетить выставку, посвященную поездке Петра Первого в Версаль, чтобы познакомиться с ним в неформальной обстановке, передает Газета.Ru.

В рамках визита Путина лидеры проведут неформальные переговоры, рабочий завтрак и экскурсию по выставке, после чего президент России направится в Париж, чтобы посетить Российский культурный центр.

Встреча лидеров двух стран состоится в понедельник, 29 мая.
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