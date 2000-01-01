26.05 19:52 MIGnews.com

КНР и РФ призвали "не спекулировать" напряженностью с КНДР

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Россия и Китай согласны с тем, что развитие ядерной программы Северной Кореи не должно использоваться в качестве предлога для развертывания элементов глобальной системы противоракетной обороны США на Корейском полуострове, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 26 мая.Москва и Пекин также поддерживают меры, которые будут противостоять ядерной программе Северной Кореи, но в то же время не препятствуют политическому урегулированию в регионе, заявил Лавров на совместном брифинге со своим китайским коллегой Ван И.Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в пятницу, 26 мая, что применение силы на Корейском полуострове только усугубит ситуацию и что Пекин ожидает, что Южная Корея предпримет усилия для возобновления переговоров с Северной Кореей.Ван И, выступая на брифинге со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, также сказал, что Пекин и Москва призывают Северную Корею соблюдать резолюции ООН, принятые в отношении ядерной программы Пхеньяна.