Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль упростит въезд палестинцам на время Рамадана | Фото: Thinkstock26.05 17:55   MIGnews.com

Израиль упростит въезд палестинцам на время Рамадана

Израиль объявил в пятницу, 26 мая, что упростит ограничения для палестинцев с территории Иудеи и Самарии и из сектора Газа в священный месяц Рамадан, включая более легкий доступ к мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, выдав больше разрешений на поездки и позволив им вылететь за границу из аэропорта Бен-Гурион.

Об упрощении ограничений объявил Координатор правительственной деятельности Израиля на территориях (КОГАТ) - орган, который руководит гражданскими делами на территории Иудеи и Самарии под эгидой министра обороны Авигдора Либермана и по рекомендации начальника штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота.

Мужчинам старше 40 лет не потребуется разрешение на молитву в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Женщины и дети до 12 лет также не нуждаются в разрешении на молитвы. Разрешения будут выдаваться мужчинам в возрасте от 30 до 40 лет для молитвы в течение всего Рамадана, который начинается в пятницу вечером.

До 500 разрешений будут выдаваться на рейсы за границу через аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

КПП между Иудеей и Самрией и Израилем останутся открытыми дольше, что упростит жителям этих территорий въезд и выезд.

Кроме того, до 200 000 разрешений на посещение семьи в Израиле будет предоставляться на время Рамадана без возрастных ограничений.

Для палестинских жителей Газы до 100 разрешений на молитву в Иерусалиме будет выдаваться каждую пятницу в Рамадан, для тех, кто старше 55 лет, и до 300 разрешений каждый день в другие дни недели. Жители Газы отправятся на автобусе прямо в Иерусалим.

В заявлении глава КОГАТ генерал-майор Йоав Мордехай сказал, что эти шаги были "частью политики по улучшению качества жизни палестинцев в Иудее и Самарии и оказанию помощи жителям сектора Газа".

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост ("ураза"), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:18
Эстония высылает из страны российских дипломатов
17:20
Среди погибших в атаке в Египте было много детей
16:50
Германия обсуждает с РФ и США тему ядерного разоружения
16:20
Исраэль Кац: Израиль - не "банановая республика"
15:49
Папу Римского уговаривают приехать в Израиль
15:16
Священника лишили сана за знакомство с женщинами в интернете
14:45
Кац продолжает Ближневосточную инициативу
14:15
В Египте расстреляли автобус с христианами: 25 погибших
13:33
Истерика Яхимович не помогла ей на выборах главы Гистадрута
13:07
"Нетаниягу не сказал Трампу правду - Палестины не будет"
13:02
Негев. 23-летний брат сжег 19-летнюю сестру живьем
12:46
В Германии сорвали атаку салафита
12:31
Туск: Саммит G7 будет самым сложным за последние годы
11:56
Нетаниягу успешно удалили камни из мочевого пузыря
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus