26.05 17:55 MIGnews.com

Израиль упростит въезд палестинцам на время Рамадана

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Израиль объявил в пятницу, 26 мая, что упростит ограничения для палестинцев с территории Иудеи и Самарии и из сектора Газа в священный месяц Рамадан, включая более легкий доступ к мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, выдав больше разрешений на поездки и позволив им вылететь за границу из аэропорта Бен-Гурион.Об упрощении ограничений объявил Координатор правительственной деятельности Израиля на территориях (КОГАТ) - орган, который руководит гражданскими делами на территории Иудеи и Самарии под эгидой министра обороны Авигдора Либермана и по рекомендации начальника штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота.Мужчинам старше 40 лет не потребуется разрешение на молитву в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Женщины и дети до 12 лет также не нуждаются в разрешении на молитвы. Разрешения будут выдаваться мужчинам в возрасте от 30 до 40 лет для молитвы в течение всего Рамадана, который начинается в пятницу вечером.До 500 разрешений будут выдаваться на рейсы за границу через аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.КПП между Иудеей и Самрией и Израилем останутся открытыми дольше, что упростит жителям этих территорий въезд и выезд.Кроме того, до 200 000 разрешений на посещение семьи в Израиле будет предоставляться на время Рамадана без возрастных ограничений.Для палестинских жителей Газы до 100 разрешений на молитву в Иерусалиме будет выдаваться каждую пятницу в Рамадан, для тех, кто старше 55 лет, и до 300 разрешений каждый день в другие дни недели. Жители Газы отправятся на автобусе прямо в Иерусалим.В заявлении глава КОГАТ генерал-майор Йоав Мордехай сказал, что эти шаги были "частью политики по улучшению качества жизни палестинцев в Иудее и Самарии и оказанию помощи жителям сектора Газа".Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост ("ураза"), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.