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Москва ответит на высылку российских дипломатов из Эстонии | Фото: Thinkstock26.05 21:19   MIGnews.com

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Эстонии

Россия ответит на высылку консула и генконсула РФ из Нарвы. Об этом заявили в МИД РФ.

"Это (высылка двух российских дипломатов из Эстонии – ред ) очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", – заявили в МИД РФ.

Ранее в пятницу стало известно, что двум российским консульским работникам в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию.

"Мы подтверждаем это, но не комментируем", – сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова. При этом она не сообщила, в какие сроки дипломаты должны покинуть страну.
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