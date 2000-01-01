26.05 21:19 MIGnews.com
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Эстонии
Россия ответит на высылку консула и генконсула РФ из Нарвы. Об этом заявили в МИД РФ.
"Это (высылка двух российских дипломатов из Эстонии – ред ) очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", – заявили в МИД РФ.
Ранее в пятницу стало известно
, что двум российским консульским работникам в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию.
"Мы подтверждаем это, но не комментируем", – сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова. При этом она не сообщила, в какие сроки дипломаты должны покинуть страну.
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