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flickr 26.05 19:21   MIGnews.com

Австрия: Отправить исламистов на "заброшенные острова"

Лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе предложил арестовать известных исламистов и отправить их в тюрьмы на "заброшенных островах".

Штрахе сделал подобное заявление в ответ на теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека и более 60 человек получили ранения. Лидер FPÖ заявил, что Евросоюзу необходимо ввести "жесткие" меры против возвращения боевиков "Исламского Государства", также известного как ISIS, сообщает австрийская газета Die Presse.

По словам Штрахе, почти все боевики ISIS, которые возвращаются в Европу из Сирии и Ирака, представляют собой потенциальную угрозу безопасности. Он отметил, что многие из этих боевиков, включая "манчестерского" террориста, хорошо известны властям.

"Если их отправить на заброшенный и хорошо охраняемый остров, проблема будет решена по большей части, вместо того, чтобы ждать, пока они не нанесут удар и не расправятся с людьми", - подчеркнул он.

Лидер Австрийской партии свободы также призвал страны-члены ЕС как можно скорее депортировать иностранных радикалов: "Против таких радикальных людей помогают только жесткие меры".

Хайнц-Кристиан Штрахе уже давно является горячим критиком как радикального исламского терроризма, так и массовой миграции и исламизации в Австрии. Приняв руководство FPÖ в 2005 году, он сумел превратить партию из периферийной группы в мощную силу в австрийской политике.
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