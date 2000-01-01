26.05 16:50 MIGnews.com
Германия обсуждает с РФ и США тему ядерного разоружения
Германия обсуждает с Россией и США тему ядерного разоружения, заявил в пятницу, 26 мая, официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Шефер отметил, что власти Германии считают ядерное разоружение крайне важным.
Официальный представитель МИД ФРГ подчеркнул, что Германия, в первую очередь, обсуждает эту тему с теми, кто обладает ядерным оружием, так как от этого зависит ситуации с безопасностью в Европе.
Представитель МИД Германии добавил, что правительство ФРГ со своей стороны делает все возможное, чтобы снизить риски атомной энергетики.
Поделиться
Все по теме
Комментарии