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Германия обсуждает с РФ и США тему ядерного разоружения | Фото: Thinkstock26.05 16:50   MIGnews.com

Германия обсуждает с РФ и США тему ядерного разоружения

Германия обсуждает с Россией и США тему ядерного разоружения, заявил в пятницу, 26 мая, официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Шефер отметил, что власти Германии считают ядерное разоружение крайне важным.

Официальный представитель МИД ФРГ подчеркнул, что Германия, в первую очередь, обсуждает эту тему с теми, кто обладает ядерным оружием, так как от этого зависит ситуации с безопасностью в Европе.

Представитель МИД Германии добавил, что правительство ФРГ со своей стороны делает все возможное, чтобы снизить риски атомной энергетики.
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