Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Исраэль Кац: Израиль - не `банановая республика` 26.05 16:20   MIGnews.com

Исраэль Кац: Израиль - не "банановая республика"

Министр Исраэль Кац прокомментировал попытку бойкотировать посещение строительных объектов скоростной железнодорожной линии Тель-Авив- Иерусалим иностранными послами в Израиле в пятницу, 26 мая.

"Посол Евросоюза в Израиле Ларс Фааборг-Андерсен пытается уговорить иностранных послов бойкотировать запланированную поездку по строительным объектам скоростной железнодорожной линии Тель-Авив- Иерусалим, объясняя это тем, что "часть ее маршрута проходит за "зелёной чертой". Уважаемый господин Андерсен, - пишет министр, мы не "банановая республика". Поезд будет введен в эксплуатацию в дни следующего праздника Песах, и если Вас не устраивает маршрут, по которому он пройдет, Вы можете продолжать пользоваться старой турецкой железнодорожной веткой".

Из публикации министра транспорта и разведки на странице в Facebook
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:49
Папу Римского уговаривают приехать в Израиль
15:16
Священника лишили сана за знакомство с женщинами в интернете
14:45
Кац продолжает Ближневосточную инициативу
14:15
В Египте расстреляли автобус с христианами: 25 погибших
13:33
Истерика Яхимович не помогла ей на выборах главы Гистадрута
13:07
"Нетаниягу не сказал Трампу правду - Палестины не будет"
13:02
Негев. 23-летний брат сжег 19-летнюю сестру живьем
12:46
В Германии сорвали атаку салафита
12:31
Туск: Саммит G7 будет самым сложным за последние годы
11:56
Нетаниягу успешно удалили камни из мочевого пузыря
11:31
"Манчестерского террориста" 5 лет подозревали в джахидизме
10:39
Из-за Трампа: Израиль изменит обмен разведанными с США
10:08
Трамп подвинул премьера Черногории на саммите НАТО  
10:03
"Когда терроризм бьет по Израилю, мир молчит"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus