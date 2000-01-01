26.05 16:20 MIGnews.com

Исраэль Кац: Израиль - не "банановая республика"

Из публикации министра транспорта и разведки на странице в Facebook

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Министр Исраэль Кац прокомментировал попытку бойкотировать посещение строительных объектов скоростной железнодорожной линии Тель-Авив- Иерусалим иностранными послами в Израиле в пятницу, 26 мая."Посол Евросоюза в Израиле Ларс Фааборг-Андерсен пытается уговорить иностранных послов бойкотировать запланированную поездку по строительным объектам скоростной железнодорожной линии Тель-Авив- Иерусалим, объясняя это тем, что "часть ее маршрута проходит за "зелёной чертой". Уважаемый господин Андерсен, - пишет министр, мы не "банановая республика". Поезд будет введен в эксплуатацию в дни следующего праздника Песах, и если Вас не устраивает маршрут, по которому он пройдет, Вы можете продолжать пользоваться старой турецкой железнодорожной веткой".