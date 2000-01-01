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flickr 26.05 15:49   MIGnews.com

Папу Римского уговаривают приехать в Израиль

Официальные представители Израиля и Ватикана начали переговоры о возможность визита Папы Римского Франциска в Еврейское государство в рамках его ближневосточного турне с целью продвижения мира между израильтянами и палестинцами.

В качестве даты визита делегации из Ватикана в Израиль рассматриваются четыре даты – в июне либо три даты следующей осенью, сообщили на 10-ом канале ИТВ со ссылкой на неназванные источники в Ватикане.

На данный момент пресс-служба папского престола эту информацию официально никак не подтвердила.

Напомним, что в прошлом Папа Римский неоднократно призывал израильтян и палестинцев к подписанию мирного соглашения. Последний из таких он призывал два народа к примирению в декабре прошлого года.

В последний раз понтифик приезжай в Еврейское государство в 2014 году. В ходе своего трехдневного визита он также посетил Палестинскую автономию.
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