26.05 14:45 MIGnews.com

Кац продолжает Ближневосточную инициативу

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В продолжение визита президента США Дональда Трампа в Израиль, министр разведки и транспорта Исраэль Кац провел ряд встреч, направленных на продвижение инициированных ими Ближневосточных экономических инициатив.Вчера состоялась встреча Каца со спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом. В этот же день министр встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В ходе встреч Исраэль Кац представил перед своим собеседниками пути укрепления статуса Израиля в регионе с экономической и стратегической точки зрения, а также шаги, направленные на улучшение ситуации в сфере безопасности.Кац озвучил подробности предлагаемого им пакета мер по улучшению ситуации в регионе. Речь идет о шагах, направленных на создание заслона Ирану, о Ближневосточной транспортной инициативе, а также о создании острова у берегов Газы – проекта, призванного снять с Израиля экономическую ответственность за жителей сектора."Представленные инициативы могут изменить к лучшему ситуацию на Ближнем Востоке. Транспортная инициатива, в рамках которой Израиль станет сухопутным мостом между Средиземным морем, Иорданией и странами Востока, не противоречит существующим договоренностям, и призвана способствовать развитию политического процесса в регионе", - считает Исраэль Кац.По мнению министра, создание острова предоставит Газе необходимую связь с миром, - для контролируемого передвижения людей и транспортировки грузов, и одновременно обеспечит безопасность Израиля.В свою очередь, региональная транспортная инициатива Исраэля Каца призвана создать альтернативные торговые пути между востоком и западом, более безопасные, а также более быстрые и дешёвые.Кроме экономической выгоды для Израиля министр Кац отмечает, что проекты призваны соединить нашу страну с регионом с экономической и политической точек зрения и объединить прагматически настроенные силы.