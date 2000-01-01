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Истерика Яхимович не помогла ей на выборах главы Гистадрута 26.05 13:33   MIGnews.com

Истерика Яхимович не помогла ей на выборах главы Гистадрута

Судя по результатам подсчета большинства голосов на выборах следующего главы Федерация труда Израиля, им переизберут нынешнего руководителя Гистадрута Ави Ниссенкорна, который с огромным отрывом побеждает свою соперницу - "номер три" в "Сионистском лагере" Шели Яхимович.

Согласно заявлению пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Гистадрута Янива Леви, состоянием на утро пятницы было подсчитано уже 73% бюллетеней – 788 из 1018 избирательных урн. По результатам подсчета, Ниссенкорна поддержали 61,47% членов профсоюзов, тогда как Яхимович – 38,53%.

Напомним, что ранее Шели Яхимович потребовала провести перевыборы из-за, по ее словам, массовых нарушений, допущенных в процессе волеизъявления членов Федерации труда. Однако вечером в четверг судья окружного суда Тель-Авива Эйтан Оренштейн постановил продолжить подсчет голосов.

"Грузовик с избирательными урнами выехал из Хайфы вечером, но приехал в Тель-Авив почему-то только в 10:30 утра. “Ехал” всю ночь. Урны не были под наблюдением, раскрыты. Теоретически, все урны должны прибыть для подсчета в нейтральное место. Внезапно выясняется, что бюллетени подсчитываются в штабе Ниссенкорна", - заявила она на телевидении.

В ответ на это Ави Ниссенкорн обвинил Яхимович "потеряла всякую связь с реальностью".
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