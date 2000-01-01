Истерика Яхимович не помогла ей на выборах главы Гистадрута
Судя по результатам подсчета большинства голосов на выборах следующего главы Федерация труда Израиля, им переизберут нынешнего руководителя Гистадрута Ави Ниссенкорна, который с огромным отрывом побеждает свою соперницу - "номер три" в "Сионистском лагере" Шели Яхимович.
Согласно заявлению пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Гистадрута Янива Леви, состоянием на утро пятницы было подсчитано уже 73% бюллетеней – 788 из 1018 избирательных урн. По результатам подсчета, Ниссенкорна поддержали 61,47% членов профсоюзов, тогда как Яхимович – 38,53%.
Напомним, что ранее Шели Яхимович потребовала провести перевыборы из-за, по ее словам, массовых нарушений, допущенных в процессе волеизъявления членов Федерации труда. Однако вечером в четверг судья окружного суда Тель-Авива Эйтан Оренштейн постановил продолжить подсчет голосов.
"Грузовик с избирательными урнами выехал из Хайфы вечером, но приехал в Тель-Авив почему-то только в 10:30 утра. “Ехал” всю ночь. Урны не были под наблюдением, раскрыты. Теоретически, все урны должны прибыть для подсчета в нейтральное место. Внезапно выясняется, что бюллетени подсчитываются в штабе Ниссенкорна", - заявила она на телевидении.
В ответ на это Ави Ниссенкорн обвинил Яхимович "потеряла всякую связь с реальностью".