26.05 13:07 MIGnews.com

"Нетаниягу не сказал Трампу правду - Палестины не будет"

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Министр юстиции Израиля Айелет Шакед подвергла критике действия премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время визита президента США Дональда Трампа на этой неделе.В ходе утреннего шоу на израильском радио министр Шакед раскритиковала главу правительства за то, что он не дал Трампу четко понять, что он выступает против создания палестинского арабского государства."Президенту следовало сказать правду: между рекой Иордан и морем не будет палестинского государства", - сказала она.Глава Минюста утверждает, что избрание Трампа президентом и его визит в Израиль дали возможность прояснить политику Иерусалима."Мы не откажемся от Иудеи и Самарии. Это уникальный президент, который не привязан к обычным парадигмам правительства (США - ред.), поэтому мы верили в возможность изменить картину", - говорит Шакед.Она также отметила, что в своей речи по поводу Дня Иерусалима Нетаниягу сказал, что "Храмовая гора и Степа Плача всегда будут оставаться под израильским суверенитетом", но ничего не сказал о том, что остальная часть города также останется с Израилем."Иерусалим неделим. Не в этой коалиции, и я думаю, что не в какой-либо другой коалиции (его удастся разделить – ред.). Если бы выступала я, все звучало бы немного иначе, но Иерусалим единый, никому не дано изменить это", - резюмировала политик.